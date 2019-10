Cagliari, la sosta ti riconsegna un Faragò in più

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una buona mezz'ora nell'amichevole contro i polacchi del Pogon Szczecin, vinta dal Cagliari grazie alla tripletta del Cholito Simeone (tra il 73' e il 90'), soprattutto per riassaporare finalmente l'aria della Sardegna Arena dopo poco più di cinque mesi ai box. Il rossoblù più felice di tutti ieri sera era certamente Paolo Faragò, tornato in campo dopo il brutto infortunio all'anca, che a maggio lo ha costretto all'operazione e alla lunga e faticosa rieducazione, tanto da saltare interamente il ritiro in altura con i compagni. A inizio settimana il rientro a pieno titolo in gruppo, ieri sera la gioia del ritorno sul terreno verde. "È stata dura stare fuori – ha detto nel post partita il centrocampista calabrese – specie i primi tre mesi quando non potevo nemmeno correre, e poi vedere gli altri giocare. È stato un rientro lampo dopo il lungo infortunio, sono tornato in gruppo solo mercoledì e oggi sono entrato". Peraltro, in una serata di esperimenti dovuti alle tante assenze per le nazionali, a Faragò è toccato ricoprire un ruolo inedito: "Il mister mi ha messo centrale e i compagni mi hanno preso un po’ in giro, dicendo che mi ha trovato il ruolo", ha scherzato in zona mista, con un sorriso smagliante a riprova della felicità vissuta.

UN'ALTERNATIVA IN PIÙ PER MARAN – Il rientro nei ranghi di Faragò è un'ottima notizia anche e soprattutto per Rolando Maran, che potrà contare nuovamente sulla duttilità dell'esterno ex Novara, soprattutto in caso di utilizzo di quel 3-5-2 visto in alcuni frangenti e riproposto nella ripresa contro il Pogon, quando Rog ha preso il posto del 2000 Aly. Oppure come terzino nel classico 4-3-1-2, anche se in quel ruolo in passato il 26enne ha mostrato qualche limite in fase di marcatura. Il suo pieno recupero, peraltro, potrebbe avere anche conseguenze in fase di mercato, con i due sardi Pinna e Deiola che potrebbero risentirne, perdendo il poco spazio che già finora hanno avuto. Ma sarà Maran a decidere come e dove utilizzare Faragò, da ieri nuovamente tornato a disposizione a pieno titolo.