Cagliari-Lecce 0-0 al 45', più infortuni che occasioni alla Sardegna Arena

Si è da poco concluso il primo tempo di Cagliari-Lecce. Al termine dei primi 45 minuti il punteggio è ancora fermo sullo 0-0

Le scelte iniziali - Walter Zenga schiera tra i pali Cragno e in difesa Walukiewicz, Klavan e Lykogiannis. Sugli esterni, poi, spazio a Ionita e Mattiello con la cerniera centrale formata da Nainggolan, Nandez e Rog. In avanti spazio a Joao Pedro e Simeone. Liverani si affida a Gabriel tra i pali e alla linea difensiva composta da Donati, Lucioni, Paz e Calderoni. A centrocampo ci sono Barak, Petriccione e Mancosu con Saponara a sostenere il tandem offensivo Babacar-Falco.

Cragno salva su Falco, Babacar si divora il gol - Al minuto numero 20 la gara si accende. Prima è Cragno, con una super parata, a salvare su Falco. Poi Babacar si divora una colossale palla gol: botta di Saponara dal limite, Cragno respinge, Babacar controlla, calcia a botta sicura, ma colpisce il palo da pochi passi con Cragno ormai battuto.

Un cambio per parte alla mezz'ora - Dopo 30 minuti di gioco, i due tecnici sono costretti al primo cambio forzato. Nel Cagliari fuori Nainggolan, dentro Ragatzu. Nel Lecce Farias prende il posto di Falco.

Lecce sfortunato, fuori anche Calderoni - Poco prima della fine del primo tempo, Liverani è costretto ad un altro cambio, sempre per infortunio. Calderoni, dopo aver saltato per cercare il pallone, resta a terra per un problema muscolare. Al suo posto in campo Rispoli.

L'ultima occasione è di Saponara - Quando mancano un paio di minuti alla fine del primo tempo, il Lecce ha un'altra occasione. Saponara entra in area e, contrastato da un avversario, calcia. La palla supera Cragno, ma esce di pochissimo a lato dei pali difesi dall'estremo difensore cagliaritano.