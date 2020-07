Cagliari-Lecce 0-0, le pagelle: l'uomo Cragno para tutto. Babacar, quanti errori

Cagliari

Cragno 7,5 - Nel primo tempo è un muro invalicabile. Parata eccezionale su Falco, si ripete sulla conclusione di Saponara. Si ripete nella ripresa con un super intervento sul tiro insidioso di Farias. Il migliore in campo per distacco.

Walukiewicz 6 - Non corre particolari rischi in difesa, copre bene la sua zona di copertura senza sbavature.

Klavan 6,5 - Bel duello fisico con Babacar, dal quale esce spesso vincitore. Guida la difesa con ordine e autorità.

Lykogiannīs 5,5 - Gioca come centrale nella difesa a tre. Non è il suo ruolo e si vede.

Ionita 5,5 -Prestazione anonima del moldavo. Ci mette il fisico come sempre, manca il cambio di passo quando recupera ipala (Dal 68' Birsa 6 - Porta più ordine al centrocampo del Cagliari.)

Nández 7 - Probabilmente il centrocampista del Cagliari ha probabilmente una coppia di polmoni extra nascosta sotto la maglietta. Corre senza sosta per 90 minuti, recupera un'infinità di palloni. Ha anche una grande occasione per segnare, ma sceglie la potenza e spara alto sopra la traversa.

Rog 6,5 - Fra i migliori insieme a Nandez. Tanta corsa per l'ex Napoli, che si inserisce sempre con i tempi giusti e ci prova anche dalla distanza

Mattiello 6 - Alterna buone giocate, soprattutto a livello difensivo, a fasi in cui si eclissa dal gioco. (Dal 68' Faragò 5,5 - Non cambia l'andamento della gara, si limita al compitino.)

Nainggolan 6 - Gioca un buon avvio di gara, cercando quando possibile di servire le punte. Costretto ad uscire alla mezz'ora per infortunio. (Dal 30' Ragatzu 5,5 - Spesso si intestardisce in giocate inutili invece di scaricare sul compagno meglio piazzato)

João Pedro 5,5 - Non era al meglio e si è visto. La qualità non manca, ma senza la giusta condizione, difficilmente può essere incisivo. (Dall'84' Pereiro S.V)

Simeone 5 - In netto calo rispetto alle gare precedenti. Sbaglia praticamente ogni pallone che tocca, costantemente in ritardo.

Walter Zenga 5,5 - Sceglie la difesa a tre con Lykogiannis titolare e rischia qualcosa di troppo. Alla vigilia aveva detto: "Joa Pedro gioca finché cammina". Col senno di poi forse un turno di riposo per il brasiliano non sarebbe stata un'eresia.

Lecce

Gabriel 6,5 - Sempre attento fra i pali. Il Cagliari non crea molto, ma quando il pallone arriva nell'area piccola, è sempre attento e reattivo.

Donati 6,5 - Un motorino instancabile sulla fascia. Arriva sul fondo con costanza, perfetto quando deve ripiegare.

Lucioni 6,5 - Ottima prestazione in difesa, annulla l'attacco del Cagliari. Una prestazione sontuosa

Paz 6,5 - In netta crescita rispetto alle ultime gare.

Calderoni 6 - Tanta corsa sulla fascia, lotta su ogni pallone. Proprio per cercare di recuperare un pallone in fase offensiva, si ferma per un problea muscolare ed è costretto ad uscire. (Dal 40' Rispoli 6 - Entra e freddo e ci mette un po' ad ingranare. Nella ripresa gioca bene, soprattutto in fase di non possesso. )

Barák 6,5 - Inserimenti, corsa e conclusioni. Il cuore pulsante del centrocampo del Lecce

Petriccione 6 - Il Modric del Salento detta bene i tempi di gioco, anche se manca il guizzo vincente. (Dal 75' Deiola S.V)

Mancosu 5,5 - Prende un palo a porta vuota e da pochi centimetri, per sua fortuna era un posizione di fuorigioco. Pericoloso dalle palle inattive, ma forse è un po' poco.

Saponara 5,5 - Buon primo tempo. Ci prova dalla distanza ma viene fermato dal solito Cragno. Cala nella ripresa.

Falco 6 - Ha una grande occasione, ma trova sulla sua strada un grande Cragno. Costretto ad uscire alla mezz'ora per infortunio. (Dal 32' Farias 6 - Anche lui è costretto a fare i conti con un Cragno in stato di grazia.

Babacar 5 - Ha una colossale occasione nel primo tempo, ma spara sul palo con Cragno battuto. (Dal 75' Majer S.V)

Fabio Liverani 6 - Dopo l'impresa della Lazio, il suo Lecce rischia di ripetersi sul campo del Cagliari. Almeno 4 clamorose occasioni non concretizzate, i salentini sono vivi.