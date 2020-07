Cagliari, Lykogiannis: "Simeone e Joao Pedro riescono a capitalizzare il lavoro della squadra"

In campo per l'infortunato Ceppitelli dopo poco più di venti minuti di gara, Charalampos Lykogiannis ha parlato così ai canali ufficiali del club sardo dopo l'1-1 ottenuto dal Cagliari sul campo del Bologna: "Sono entrato senza riscaldamento, non è mai facile in queste situazioni ma volevo dare il cento per cento per la squadra. In passato avevo già giocato nella posizione di difensore centrale, quindi per me non era novità assoluta. Avevo molta voglia di giocare e rendermi utile. Quel che importa, al di là del mio ruolo in campo, è che abbiamo fornito una grande prova di gruppo e alla fine siamo usciti da Bologna con un ottimo risultato".

Le prossime gare - "Stiamo giocando l'uno per l'altro e questo in campo si vede. Quando veniamo chiamati in causa, diamo il massimo: questo è successo anche oggi, ed è un ottimo viatico per le prossime partite che ci aspettano".

Gli attaccanti - "Simeone e Joao Pedro li conosciamo bene, sono due grandi giocatori che fanno i movimenti giusti; in allenamento li cerchiamo, proviamo quel che poi mettiamo in pratica sul campo. Stanno facendo bene, siamo felici per loro, riescono a capitalizzare tutto il lavoro della squadra".