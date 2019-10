© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata contro la Spal, il tecnico del Cagliari Rolando Maran ai microfoni di Radio Rai ha detto: "I risultati arrivano dopo un grande lavoro da parte di tutti, un gruppo che lavora dal primo allenamento della settimana e arriva fino alla fine con grande partecipazione. Il quinto posto è frutto dall'entusiasmo che stiamo vivendo e questo deve essere il nostro carburante. Sono contento per Radja (Nainggolan, ndr) che ha ritrovato il gol ed è cresciuto e anche per Faragò che rientrava dopo 6-7 mesi, è rientrato senza far vedere che è stato fermo tanto, ha lavorato bene e ha dato una grande risposta, sono contento per lui. I due ultimi ko forse ci hanno dato la spinta per partecipare di più e lavorare in settimana".