© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio per 2-2 contro l'Empoli: "Purtroppo abbiamo dei momenti di vuoto dove non riusciamo a gestire determinate situazioni. Ci sta abbassare il ritmo, nel primo tempo abbiamo tenuto il campo prevalentemente noi. Poi quando ci abbassiamo diventiamo vulnerabili, bisogna cercare di evitare questi episodi. Frutto di un problema fisico? Sicuramente no, visto che poi dopo la squadra ha tenuto bene il campo arrivando al pareggio. Questo risultato alla fine premia la squadra per ciò che ha fatto nell'arco di tutta la partita. Mercato? Abbiamo degli infortunati nello stesso ruolo e questo complica le cose. Ho la ferma convinzione che la Società stia lavorando nel modo migliore. Birsa? Sta crescendo, ho dovuto sacrificarlo nella ripresa. In certe partite subiamo troppo, questo non si può negare. Bisogna essere più bravi nel gestire al meglio le situazioni. Farias? Si stanno facendo delle valutazioni con la Società. E' un giocatore importante per noi, che sa dare il suo contributo". A riportarlo è TuttoCagliari.net.