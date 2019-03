© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Fiorentina, il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, ha parlato anche della squadra di Stefano Pioli che domani cercherà i tre punti alla Sardegna Arena per non abbandonare il treno che porta alle prossime coppe europee: "La Fiorentina è micidiale nella profondità. Quindi sarà importante sporcare il loro gioco, per facilitare il lavoro dei difensori. Affrontiamo una squadra con un potenziale enorme ma in questo momento non dobbiamo guardare il nome dell’avversario. Il vento? Ci siamo abituati, dobbiamo adattarci velocemente alle varie situazioni climatiche”.