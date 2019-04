Cagliari, Maran: "Juve, voglio vincere. CR7? Venite per i nostri campioni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore del Cagliari Rolando Maran, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato così la gara di domani sera contro la Juventus: "Sappiamo che affrontiamo un rivale delicato, è bello però farlo proprio ora che le cose ci vanno bene. La Juventus è l'avversario più ostico possibile, ci servirà un'impresa. Se è vero che battere l'Inter è stato bello, lo sarebbe ancora di più vincere contro i bianconeri. Dobbiamo avere questo sogno e fare di tutto per renderlo concreto".

Sulla vittoria di Verona: "Ci siamo tolti un peso, in trasferta faticavamo da troppo tempo. La continuità ci ha dato fiducia, ma non possiamo abbassare la guardia. Domani vogliamo conquistare un altro risultato importante",

Su Cristiano Ronaldo: "Voglio che il pubblico venga allo stadio per vedere i nostri campioni, a prescindere dalla presenza di Cristiano Ronaldo. Scenderemo in campo per vincere, come sempre. Non parlo di pareggio".

Sulla rosa: "I meriti delle nostre prestazioni positive sono di tutta la rosa, anche a chi magari sta giocando meno. Romagna è tornato regolarmente in gruppo appena dieci giorni fa, è molto affidabile. Pavoletti è un riferimento importante, ma non deve essere imprescindibile. Venerdì lo abbiamo finalmente dimostrato, facendo un ulteriore step".