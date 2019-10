Cagliari, Maran: "Nainggolan è qui per fare la differenza"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rolando Maran, tecnico del Cagliari, parla così a Radio24 del suo inizio di stagione con la formazione sarda. Dopo un inizio in salita, la situazione è migliorata rapidamente: “Il campionato italiano non è facile, lo è ancor meno stare nella parte sinistra della classifica. Noi ci proviamo, anche per festeggiare al meglio un anno davvero importante per noi e per i tifosi. Volgiamo renderli orgogliosi, e stare davanti a squadre importanti al momento è già qualcosa di eccezionale. Nainggolan? Lui è qui per fare la differenza, è un giocatore molto importante per noi. Da lui ci aspettiamo tantissimo: si è fermato per un piccolo infortunio ma insieme a lui possiamo dare più del nostro massimo. Obiettivi stagionali? Abbiamo un presidente lungimirante, e tutti insieme vogliamo far crescere questa società. L’anno è molto particolare per le ricorrenze: stare nella parte sinistra della graduatoria per noi equivale a vincere uno scudetto”.