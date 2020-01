© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di domani contro il Milan, il tecnico del Cagliari Rolando Maran ha parlato anche di alcuni singoli, come ad esempio Joao Pedro e Nandez: "Joao Pedro finora sta giocando da trequartista, visto che giochiamo con i due dietro la punta. Ma è un giocatore davvero molto intelligente, sa sempre dove mettersi".

Come vede Nandez in questo momento?

"Credo che la sosta sia stata importante per lui, visto che non tirava il fiato da tanto tempo. Dico che secondo me Nahitan è in netta ripresa, lo vedo molto meglio rispetto anche all'inizio del campionato".