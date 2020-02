vedi letture

Cagliari, Maran non è a rischio ma serve un cambio di marcia

Rolando Maran non è a rischio ma le cose stanno cambiando. La Gazzetta dello Sport parla della crisi del Cagliari e di un Giulini furibondo con l'allenatore, visto che i sardi non vincono da dieci partite, nelle quali sono arrivate sei sconfitte. Serve un cambio di marcia, per non rischiare di essere esonerato in una stagione che era partita molto bene ma che sta rischiando di complicarsi.