Cagliari, Maran: "Squadra carica per l'Atalanta. Barella sta dando tutto"

© foto di Federico Gaetano

L'allenatore del Cagliari Rolando Maran ha presentato così in conferenza stampa la sfida di Coppa Italia in programma domani contro l'Atalanta: "Vorrei iniziare salutando Dessena, un grande professionista che saluto con affetto. Mi ha sempre dato tantissima disponibilità, sono felice di aver lavorato con lui. In questa competizione abbiamo sempre cercato di mettere in campo la squadra più competitiva. Domani faremo lo stesso. Sono out Castro, Klavan e Cerri. E c'è qualche altra situazione da valutare. Birsa è a disposizione, potrebbe essere della partita. L'anno nuovo è iniziato col piglio giusto: ho visto i ragazzi positivamente arrabbiati per la sconfitta di Udine e carichi per le prossime gare".

Sull'Atalanta: "Affrontiamo un'Atalanta che sta facendo molto bene e che vorrà certamente andare avanti nella competizione".

Su Barella uomo mercato: "Non penso al mercato, Barella adesso è con noi e sta dando tutto: a me interessa questo, è totalmente dedito alla causa".

Su Pavoletti: "Pavoletti sta bene. Nell'ultima gara si è preferito non rischiare di impiegarlo per un recupero completo. Per noi è molto importante: lo dicono anche i numeri, vero. Ma come lui, tutti. Ognuno con le proprie peculiarità".

Sull'acquisto di Birsa: "Il fatto che Birsa conosca il mio modo di lavorare è un vantaggio. A lui piace mandare i compagni in gol, cerca molto la palla e la gioca tanto".