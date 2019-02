Cagliari, Maran: "Vittoria di squadra dopo un periodo particolare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rolando Maran, allenatore del Cagliari, in conferenza stampa ha analizzato il successo in rimonta in casa col Parma: "Anche oggi gli episodi non ci hanno detto bene: prima l’infortunio di Pellegrini, poi abbiamo preso gol in pratica al primo tiro. Abbiamo dato prova di grande cuore, in un momento difficile. Credo che la vittoria si meritata, oggi abbiamo dato un segnale, mettendo il primo mattoncino per uscire fuori da una situazione complicata”.

Primo successo nel girone di ritorno.

“Abbiamo trascorso un periodo particolare, anche perché abbiamo perso tanti giocatori per infortunio. Devo dire che in pochi posti ho trovato l’unità di intenti che si è creata nell'ambiente nel corso di questa settimana: dal Presidente al Direttore sportivo, siamo stati tutti compatti nell'affrontare insieme il momento difficile. Credo che abbiamo portato dentro il campo questo stato d’animo e il risultato positivo sia stata una diretta conseguenza”.

Come avete fatto a rimontare?

“È stata la vittoria di squadra. Abbiamo mantenuto il piede pigiato sull'acceleratore e tenuto costanza e lucidità per andare a ribaltare un risultato che sin lì era stato immeritato. Il Parma per caratteristiche dà il meglio di sé in queste tipo di partite, dove deve difendersi; noi siamo stati squadra sino in fondo, abbiamo dato prova di compattezza e lucidità. Direi che i 3 punti li abbiamo ottenuti non solo col cuore e col carattere, ma anche col gioco. Non era facile giocare contro un avversario che si chiude con dieci uomini dietro la linea della palla, rallenta molto ed è pronta a ripartire. Abbiamo tenuto i ritmi alti, concesso poco. Ci voleva questo successo, per ritrovare la fiducia. Abbiamo dimostrato di avere le carte in regola per potercela giocare con tutti. I ragazzi ci tenevano tanto, complimenti a loro”.

Decisivo Pavoletti con la sua doppietta.

“Leonardo in area è incredibile, lui e Joao Pedro si stanno sobbarcando un grande lavoro. Oggi Pavoletti ha segnato due gol, ha mostrato forza morale e corsa, a dimostrazione del suo impegno quotidiano in allenamento”.