Cagliari, Maran: "Vogliamo chiudere bene. Castro? Infortunio alle spalle"

Conferenza stampa pre Udinese per Rolando Maran, tecnico del Cagliari. "Vogliamo chiudere bene in casa, dando una soddisfazione ai nostri tifosi. Ce la metteremo tutta per fare il massimo".

Sulla formazione. "Le cose migliori il Cagliari le ha fatte col nostro sistema di gioco ma vorrei avere più soluzioni. Cerri è recuperato, sono out Faragò, Ceppitelli e Leverbe. Devo fare riflessioni, Castro c'è, ha dimostrato di aver ritmo, di aver messo l'infortunio alle spalle".

Sul mercato. "Vedremo cosa riserverà il futuro. L'emozione per chi è all'ultima gara deve essere di portare il Cagliari a un traguardo prestigioso. Valuteremo da lunedì".

Sull'Udinese. "Mi aspetto una squadra che verrà a giocarsi le proprie carte. Questo campionato è stato difficile come da pronostico. Viste le tante squadre coinvolte nella lotta salvezza abbiamo visto cosa significa la nostra posizione. Il risultato sarà importante anche domani".