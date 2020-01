© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Juventus, il tecnico del Cagliari Rolando Maran ha parlato anche delle scelte in difesa contro i bianconeri.

Domani emergenza in difesa, Walukiewicz è pronto?

"Deve essere pronto! Ha aspettato tanto per questo momento e ora dovrà farsi valere, perché ho intenzione di dargli una chance. Ho visto la carica giusta da parte dei miei, credo che la sosta sia arrivata nel momento giusto"

La partita con la Juventus è il miglior battesimo per il Centenario?

"Assolutamente, è una bella sfida per noi: iniziarlo così è per noi un piacere".

