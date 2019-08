Cagliari, Nainggolan: "Episodi decisivi. L'Inter? Sono stati chiari con me"

© foto di PhotoViews

Ha parlato così Radja Nainggolan, centrocampista del Cagliari, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Brescia. "Gli episodi hanno fatto la differenza, abbiamo avuto l'occasione di Joao Pedro che poteva cambiare la partita. Non siamo stati in campo come all'inizio di gara, quando cambi tanti giocatori ci vuole un pò di tempo per vedere il miglior Cagliari. Il tempo dirà se la squadra si è rinforzata o meno. Mi diverto davanti alla difesa, dove si gioca non deve essere un problema. Bisogna fare quello che ci chiede il mister, sono pronto a farlo. Non è il risultato che ci aspettavamo. L'Inter è una squadra importante e che ha fatto grandi acquisti e sarà una partita molto complicata. Conte? Ho iniziato l'anno motivato, sono partito con la squadra ma nelle amichevoli mi hanno messo da parte. E' una scelta che ho dovuto condividere, sono stato convocato a Milano prima della partenza del ritiro e mi hanno spiegato la loro idea. Loro sono stati chiari, me ne sono andato e ho dovuto accettare. Ho cercato di fare il professionista, quello che mi hanno chiesto ho fatto. Continuare a stare lì da parte non mi piaceva, mi hanno aiutato a trovare una sistemazione. E' stata una scelta importante. Icardi? Ognuno fa la sua carriera, io sono partito in Cina sapendo di non giocare le amichevoli sperando di far cambiare qualcosa. Devi prendere delle decisioni e la differenza mia è stata quella. Ha fatto più di cento gol in Serie A, ha dimostrato di essere un giocatore importante e poi se fa un'altra scelta gli auguro il meglio".