Cagliari, Nainggolan: "Ha deciso il cuore, sono tornato a casa mia"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Radja Nainggolan si presenta al Cagliari. Parole che arrivano nel video del club sardo sul ritorno del Ninja. "La vita è un viaggio, come in ogni viaggio arriva il momento di cercare un porto sicuro. Lì decide il cuore, il mio appartiene a Cagliari, alla Sardegna. Con questa maglia sono cresciuto, ho lottato e ho sofferto. Sono pronto per nuove battaglie. Sono tornato a casa, la mia casa".