© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Claude Adjapong è un obiettivo di mercato concreto per il Cagliari, alla ricerca di nuove alternative per la fascia destra. Rallentata la trattativa per Florenzi con la Roma, il ds Carli ha allacciato contatti col Sassuolo per il terzino, che a Verona ha faticato ad imporsi ed è sul mercato: lo rivela l'edizione odierna di Tuttosport.