Dopo l'interruzione della trattativa per Defrel, il Cagliari si è gettato anima e corpo in quella per Giovanni Simeone che però ancora non ha dato una risposta in attesa di offerte più interessanti che però non è detto che arrivino. Nel caso in cui il Cholito dovesse rifiutare la corte dei sardi, ecco che il ds Carli potrebbe provare a prendere Musa Barrow dall'Atalanta in prestito, visto che alla corte di Gasperini è chiuso dagli ultimi acquisti. Il problema è la grande concorrenza, con l'Hellas Verona che nelle ultime ore si sarebbe mosso concretamente. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.