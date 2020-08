Cagliari, obiettivo Florenzi: Nainggolan la chiave per convincere l'esterno

Il Cagliari ci prova per Alessandro Florenzi, da lungo tempo obiettivo di mercato della Fiorentina. Come scrive il Corriere dello Sport, per gli isolani la chiave giusta può essere il nuovo tecnico Eusebio Di Francesco. In più per il terzino giallorosso c'è la possibilità di giocare con Radja Nainggolan, che potrebbe essere un valore aggiunto per i rossoblu nel caso venisse confermato a Cagliari: si tratta con l'Inter. Il problema per Florenzi è l'ingaggio da tre milioni di euro a stagione, anche se potrebbe decidere di ridursi l'ingaggio per rilanciarsi. La Fiorentina resta alla finestra.