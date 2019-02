Cagliari, Passetti: "Ora serve osare. Doratiotto? La punta dell'iceberg"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mario Passetti, direttore generale del Cagliari, parla sulle pagine de La Gazzetta dello Sport della sfida di domani contro l'Inter, in cui i rossoblù proveranno a riscattare il ko dello scorso weekend: “Domani ci sarà il tutto esaurito. E credo che sarà il quarto pienone. Abbiamo riempito la Sardegna Arena con Milan, Chievo e Parma. Ma, comunque, abbiamo quasi sempre oltre un 90% di riempimento. Io spero, soprattutto, che il pubblico tutto domani faccia la sua parte, che faccia sentire la sua presenza e ci trascini dandoci la carica in una partita importante, ma anche in un momento di grande difficoltà”.

Maran: "Già a Genova ci sono stati segnali di crescita. Maran e lo staff lavorano con grande spirito di abnegazione. Il tecnico non ha quasi mai potuto fare quel che aveva pensato, visti i tanti infortuni subiti. Ma ora bisogna invertire la rotta. È venuto il momento di prendersi la responsabilità di osare, avere coraggio. I giocatori devono dare qualcosa in più come questa maglia richiede".

Giovani: "Il lavoro sta pagando. Quello di Canzi, ma anche di Agostini e Conti che sono con lui. Ma, soprattutto, il lavoro di insieme che stiamo facendo con il settore giovanile, l’Academy di Bernardo Mereu e degli altri tecnici. Mi piace parlare di organizzazione. Tutti insieme qui formano una catena di valore. Doratiotto è la punta dell’iceberg. E domenica è stato bravo e sereno. Prima di entrare in campo gli ho detto solo ‘goditela’. E se l’è goduta".