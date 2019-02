© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rassicuranti notizie in arrivo da Sky circa l'infortunio patito da Luca Pellegrini, costretto a lasciare il campo dopo soli ventotto minuti di gioco della sfida tra Cagliari e Parma: per il terzino di scuola Roma il timore di un nuovo problema al ginocchio dopo il gravissimo infortunio dello scorso anno, paure per il momento riassorbite. Dovrebbe trattarsi di una semplice contusione, anche la distorsione al momento non sembra essere una ipotesi realistica. Al suo posto intanto è entrato Lykogiannis.