Cagliari, per Barella c'è solo l'Inter: Roma resta defilata

Per Nicolò Barella c’è solo l’Inter. La Gazzetta dello Sport scrive che resta valida l’offerta di 36 milioni più 4 di bonus recapitata in Sardegna da Beppe Marotta, con la Roma che resta defilata nelle idee del centrocampista. Il grande lavoro che in questo affare sta portando avanti il suo agente Alessandro Beltrami, che cura anche gli interessi di Nainggolan, avvantaggia non poco l’Inter: più semplice che si possa arrivare alla quadra che Antonio Conte aspetta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.