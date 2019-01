© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nicolò Barella resta nel mirino del Napoli ma la situazione è in stand-by. Secondo quanto riportato da Il Mattino il Cagliari non ha fretta di cederlo e sia a gennaio che a giugno non accetterà contropartite per il suo gioiello. Per i prossimi giorni non sono attesi contatti tra i due club, anche se Giuntoli continua a mandare segnali d'intesa all'agente del calciatore Beltrami.