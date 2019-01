Cagliari, per Farias possibile ritorno al Sassuolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quattordici presenze e due gol finora in campionato per Diego Farias, attaccante classe '90 che potrebbe salutare Cagliari entro il 31 gennaio. Il Corriere dello Sport fa sapere che il club sardo ha ha diverse proposte per l'ex Chievo e Nocerina: il calciatore piace al Sassuolo che lo aveva seguito nelle ultime sessioni di mercato. I neroverdi, tra l'altro, lo avevano avuto a disposizione nella stagione 2013-14.