Cagliari, Pereiro: "Questi mesi mi serviranno per adattarmi. Spero di poter lasciare il segno"

vedi letture

Gaston Pereiro ha rilasciato un’intervista al quotidiano L’Unione Sarda nella quale - tra le altre cose - si proietta anche sulla prossima stagione: "Il vero Pereiro magari si vedrà la prossima stagione. Vorrei fosse una bella annata, per me e soprattutto per il Cagliari. Questi mesi mi serviranno per adattarmi, conoscere meglio la città, i compagni e lo stadio. Spero di poter lasciare il segno, come gli altri uruguaiani che mi hanno preceduto".