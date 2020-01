© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il sogno Pjaca e un centrale difensivo. Bloccati Ionita e forse anche Castro. Il mercato del Cagliari - sottolinea La Gazzetta dello Sport - passa da queste mosse. L’attaccante croato della Juventus alla fine del mercato diventerà quasi certamente un giocatore rossoblù. Su di lui c’è innanzitutto il gradimento del presidente Tommaso Giulini che lo ha sempre particolarmente apprezzato e anche il benestare della Juventus che vede in Cagliari una buona piazza per il rilancio del calciatore ventiquattrenne che finora ha giocato solo pochi minuti in coppa Italia. C’è da mettersi d’accordo sulla durata del contratto: 6 o 18 mesi.

Altri affari - La squalifica di Pisacane, l’età di Klavan (35 a ottobre e scadenza a giugno), la fascite plantare di Ceppitelli mettono il Cagliari nella condizione di cercare un altro difensore centrale. La scelta si legge - può cadere sul genoano Edoardo Goldaniga che, in questo momento, sembra in vantaggio su Magnani.