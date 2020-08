Cagliari, quanti punti interrogativi in difesa

vedi letture

Capitan Ceppitelli in uscita, Walukiewicz in cerca di conferme per una definitiva maturazione, Klavan rimasto più per propria volontà che per quella del club (che avrebbe volentieri rinunciato all'esperienza dell'estone) e l'intoccabile Pisacane, a ogni inizio di stagione nelle retrovie e alla fine sempre titolare. Ma, soprattutto, i tanti punti interrogativi relativi a Juan Jesus, obiettivo dichiarato ma con strada in salita a livello di trattative, e terzino destro, in attesa di novità sul fronte Mattiello (sarà riscattato?) e della firma di Czyborra. Insomma: al momento attuale la difesa del Cagliari è un reparto da "work in progress", con tanti giovani a disposizione di Di Francesco e alcuni "buchi" per quanto riguarda le fasce. A destra è tornato Pinna dal prestito all'Empoli, un periodo che il laterale di Zeddiani avrebbe voluto fosse più ricco di soddisfazioni e non di tante panchine, dovute anche ai cambi di allenatore decisi in terra toscana. Nel suo futuro potrebbe esserci ancora il rossoblù, magari nel ruolo di cambio per il titolare che, al momento, manca. Con l'arrivo del tedesco Czyborra, invece, la fascia sinistra dovrebbe essere sistemata, con l'ex Schalke 04 come prima scelta e Lykogiannis come ricambio, sempre che dalla Grecia non si facciano più forti le sirene dell'Aek Atene di Carrera, da tempo interessata al numero 22 rossoblù.

Le maggiori attenzioni del club, però, sono rivolte al ruolo di centrale: dopo il buon apprendistato della stagione scorsa, Walukiewicz dovrebbe finalmente aver guadagnato i galloni da titolare, ma manca un nome di livello al suo fianco. Anche perché Ceppitelli è nel mirino della Fiorentina, dopo un'annata sfortunata dovuta alla fastidiosa fascite plantare che gli ha fatto saltare una lunga fetta di campionato. Il capitano, 31 anni, va in scadenza a giugno 2021 e al momento è più probabile una cessione rispetto a un rinnovo. Juan Jesus piace tanto a Di Francesco, ma nella trattativa sono sorti alcuni ostacoli che potrebbero vanificare il lieto fine, con il club rossoblù costretto a virare altrove per trovare il nome giusto.