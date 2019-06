Cagliari, ritorno di fiamma per Ciano del Frosinone

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ritorno di fiamma del Cagliari per un attaccante del Frosinone. Secondo quanto riportato da TuttoFrosinone il club sardo, dopo il tentativo fatto lo scorso gennaio, avrebbe ripreso i contatti per Camillo Ciano. Il giocatore è da tempo nel mirino di altri due club di Serie A come Parma e Udinese.