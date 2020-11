Cagliari ritrova i 3 punti, la Samp perde dopo 5 turni: Joao Pedro e Nandez stendono l'ex Ranieri

Nove punti dei dieci fin qui conquistati in campionato dal Cagliari sono arrivati nelle ultime quattro partite, frutto di tre vittorie e una sconfitta. Dopo un avvio complicato prosegue nel migliore dei modi la risalita degli uomini di Di Francesco, che si sbarazzano abbastanza facilmente della Sampdoria grazie alla reti di Joao Pedro e Nandez. Per Ranieri e i suoi ragazzi, invece, arriva un k.o. che in campionato mancava dalla seconda giornata contro il Benevento. Appaiate in classifica a quota 10, Cagliari e Samp ora condividono la nona piazza con la Lazio.

Le scelte. Nessuna grossa novità di formazione, né da un lato né dall'altro. Eusebio Di Francesco concede una chance dall'inizio a Ounas, preferito a Sottil per completare una trequarti composta da Joao Pedro e Nandez. Per il resto confermati quelli scesi in campo sabato scorso con il Bologna. In casa Sampdoria, che presenta un modulo speculare, si rivede Candreva dal primo minuto insieme a Ramirez e Jankto alle spalle di Quagliarella. Anche in questo caso poi tante conferme dalla cintola in giù. In cabina di regia spazio ad Ekdal, con Adrien Silva ancora in panchina.

Un legno, un rosso e poco altro in 45'. Eppure l'avvio farebbe pronosticare spettacolo, perché al 6' appena Joao Pedro centra in pieno il palo di testa su cross di Ounas dalla fascia destra. Sarà l'unica vera palla-gol della prima frazione. La Samp crea poco, il Cagliari fa fatica a centrocampo. Ma esulta quando a cinque minuti dalla fine Augello stende Nandez da ultimo uomo, dopo un retropassaggio verso Audero, e l'arbitro Ayroldi corregge la sua prima decisione grazie all'on-field-review, espellendo il terzino blucerchiato. E' la seconda ed ultima azione da highlights di un primo tempo al di sotto delle aspettative di chi prevedeva gol ed occasioni da rete a iosa.

Ripresa perfetta del Cagliari. Il turning point del match è proprio l'espulsione di Augello perché nella ripresa, con un uomo in più e una rinnovata carica, il Cagliari ha vita molto più facile. E gli bastano un paio di minuti per passare in vantaggio con il solito Joao Pedro che prima guadagna il calcio di rigore per fallo di Tonelli e poi è freddissimo nella trasformazione. Avanti di un uomo e di un gol, per gli uomini di Di Francesco la partita si fa ancor più in discesa al 68' quando Simeone inventa un assist delizioso per lo scatto in profondità di Nandez, bravo poi ad andare in slalom su Yoshida e Candreva e restare lucido a tu per con Audero. A quel punto la Samp quasi esce dal campo e per il sodalizio rossoblù non resta che gestire. Sottil cala il tris a dieci minuti dalla fine, ma il VAR annulla tutto per una posizione irregolare dell'assist-man Ounas. Poco male, il risultato è bello che in cassaforte. Di Francesco può esultare per la terza vittoria di fila tra le mura amiche.