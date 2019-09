Marko Rog, centrocampista del Cagliari, ha parlato ai microfoni di InterTV in vista della sfida contro l'Inter. Queste le sue parole: "Ho tanta voglia di giocare. Oggi spero in un buon risultato, dopo la sconfitta all'esordio. Stiamo provando le cose in allenamento e non è scontato che tutto riesca subito. Speriamo di migliorare con il tempo. La squadra è cambiata un po', dobbiamo trovare i ritmi giusti e la continuità necessaria", riporta Fcinternews.it.