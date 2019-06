© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sul Corriere dello Sport oggi in edicola si parla dell'interesse del Cagliari per Marko Rog, centrocampista croato di rientro al Napoli dopo il prestito semestrale al Siviglia. Il ds Carli nelle scorse ore ha incontrato il suo entourage, ma l'operazione a livello economico non si annuncia semplice: il Napoli per il suo cartellino chiede almeno 6 milioni di euro, col giocatore che ha uno stipendio da 1,5 milioni di euro a stagione.