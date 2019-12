Cagliari-Samp, i voti ai tecnici - Maran, gioia immensa. Ranieri recrimina

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I due punti persi a Lecce gridavano ancora vendetta, ma stasera il Cagliari se li è ripresi al 96' grazie all'incornata di Alberto Cerri, che dà un grande dispiacere alla Samp di Claudio Ranieri. I blucerchiati hanno molto da rimproverarsi, perché hanno sprecato per due volte un vantaggio di due reti: alla Sardegna Arena finisce 4-3, grandi protagonisti Joao Pedro e Quagliarella.

ROLANDO MARAN 6,5 - Il mezzo passo falso di Lecce e l'1-3 maturato dopo 70' sembravano aver ridimensionato le ambizioni del Cagliari. I rossoblù, però, riprendono una partita ormai persa con la determinazione delle grandi squadre e conquistano tre punti d'oro per la classifica, che continua a essere straordinaria per Nainggolan e soci. Un quarto posto mantenuto anche grazie alla mossa di Maran, che al 93' inserisce Cerri al posto di Simeone: proprio l'ex attaccante del Perugia decide la sfida con un colpo di testa imperioso.

CLAUDIO RANIERI 6 - Ha poco da rimproverarsi, ma molto da recriminare per una sconfitta arrivata in modo incredibile, dopo una partita che i blucerchiati avevano controllato e si erano illusi di portare a casa fino al 70'. Il risveglio è brusco, anche se ci sono tanti motivi per sorridere: i gol ritrovati, soprattutto quelli di Quagliarella, e la voglia di giocarsela anche contro avversari sulla carta più forti. Il tecnico romano può guardare al futuro con fiducia.