Cagliari, se arriva Nainggolan serve cedere un titolare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un mercato caratterizzato finora da una cessione illustre (Barella all'Inter), da un investimento importante (Rog dal Napoli a 15 milioni di euro) e uno in rampa di lancio (Nandez dal Boca Juniors per 18 milioni), più il sogno Nainggolan ora più realizzabile di quanto si pensasse qualche settimana fa. Il Cagliari di Rolando Maran chiude il ritiro in Val di Pejo con alcune certezze, come l'arrivo di Rog e la conferma di Cragno e Pavoletti, unite a tante incognite rappresentate, in larga parte, dalle possibili cessioni. Impossibile confermare tutti i 30 calciatori visti tra Aritzo e Pejo, con il tecnico trentino che dovrà necessariamente operare delle scelte: già partiti i giovani Caligara e Vicario (andati a Venezia e Perugia in prestito), Maran sa bene che per poter consentire l'ingresso di nuovi acquisti bisognerà far partire qualcuno. I due principali candidati alla cessione sono Farias e Bradaric: sul primo ci sono Sassuolo e Lecce, mentre sul regista croato è forte il Paok Salonicco, campione di Grecia. Altri possibili partenti sono i giovani Biancu e Pinna (entrambi ambiti tra i cadetti), con le incognite Pajac, Han e Despodov, che si giocheranno la conferma nelle prossime settimane.

GRANDI MANOVRE - Difficile, però, che il Cagliari lasci partire qualcuno a cuor leggero, come detto recentemente dal patron Tommaso Giulini, cui si deve l'operazione Nandez: l'uruguaiano è ormai un rossoblù in pectore, specie dopo le dichiarazioni a Fox Sports dopo la gara di Copa Libertadores tra Boca e Atletico Paranaense. L'ufficialità dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, così come a breve si saprà di più della questione Nainggolan: il 31enne belga è ormai fuori dal progetto tecnico dell'Inter e, vista la situazione e il suo forte legame con Cagliari, sarebbe ben felice di tornare in Sardegna. A quel punto, scorrendo i nomi del centrocampo rossoblù, a lasciare Cagliari dovrebbe essere un titolare, come Ionita e Joao Pedro (peraltro provato di nuovo come trequartista durante il ritiro). Di certo, finora, Giulini e i suoi collaboratori si sono dati da fare, reinvestendo immediatamente quanto incassato dalla cessione di Barella all'Inter, programmando nuovi investimenti: un ottimo viatico per iniziare al meglio la stagione del centenario.