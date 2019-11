© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giovanni Simeone, a segno da ex nel 5-2 del Cagliari alla Fiorentina, ha così parlato a DAZN a fine gara: "Siamo nel cammino giusto, stiamo facendo le cose bene. Siamo una squadra forte e lottiamo tutti per lo stesso obiettivo... Quando succede, si vede. Durante la settimana ho pensato tantissimo a questa gara, avevo molta ansia. Per me è una partita speciale, e la terrò sempre nel mio cuore. Non pensiamo alla classifica, dobbiamo soltanto lavorare, goderci la settimana e pensare alla prossima partita".