Cagliari sotto al 45': Quagliarella porta avanti una Samp determinata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cagliari sotto di un gol al 45' alla Sardegna Arena. Una Sampdoria organizzata e compatta conduce per 1-0, grazie al rigore trasformato da Fabio Quagliarella al 38'.

Occasioni sprecate - La delusione per la vittoria sfumata all'ultimo minuto nel match del Via del Mare è ancora viva, ma il Cagliari prova a dimenticarla con una partenza lanciata. La squadra rossoblù, come da attese, fa la partita, creando tanti presupposti pericolosi per sbloccare la sfida. Un bel diagonale di Faragò termina largo di poco, poi è Joao Pedro a sfiorare il palo su cross di Pellegrini.

Sfortuna Pellegrini - La prima mezzora è tutta di targa isolana, ma i ragazzi di Maran non riescono a trovare il guizzo giusto. La Samp, col passare dei minuti, guadagna qualche metro e prende coraggio; Quagliarella ha voglia di tornare al gol (che manca dalla seconda giornata, a Reggio Emilia contro il Sassuolo) e al 35' fa volare Rafael con il marchio di fabbrica, la rovesciata: coordinazione perfetta sul traversone di Vieira, il terzo portiere di casa mette in corner con un gran colpo di reni. È il preludio alla rete, che arriva grazie a un calcio di rigore concesso per un atterramento di Pellegrini (sfortunatissimo perché scivola) su Gabbiadini. Il forcing dei sardi non produce effetto, all'intervallo è 1-0 per gli ospiti.