Cagliari-Spezia, il tifo si sposta anche in ospedale: con un bel gesto di sportività

In un momento difficile come quello che sta vivendo adesso il mondo, ancora segnato dal Covid-19, un bel gesto di sportività si è visto anche nell'ospedale di Sarzana, evidenziato dalla pagina Twitter dell'Ordine Professioni Infermieristiche Spezia.

Due infermieri, colleghi, prima di entrare in servizio a Sarzana, hanno preparato le tute protettive con i simboli delle squadre che sostengono, uno lo Spezia e l'altro il Cagliari, in vista dello scontro che si terrà quest'oggi alle 18.00.