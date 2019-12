Il difensore del Cagliari, Sebastian Walukiewicz, arrivato la scorsa estate in Sardegna ha parlato a L'Unione Sarda facendo un primo bilancio della sua avventura con la squadra di Maran: "L'esordito in Coppa Italia contro la Sampdoria. Sapevo che avrei dovuto aspettare il mio momento. Penso solo a lavorare duramente per farmi trovare pronto. I compagni mi stanno aiutando tanto, in particolare Lykogiannis e quelli con maggiore esperienza. Le difficoltà non mi hanno sorpreso. Sono arrivati giocatori di qualità che hanno alzato il livello della squadra, dico Simeone e Nainggolan per citarne due. Siamo contenti per quello che stiamo facendo, l'unico pensiero deve essere quello di pensare a una partita per volta".