Cagliari, Zenga: "Continuiamo ad allenarci per rispetto di nostri addetti ai lavori e tifosi"

A prescindere dalle disposizioni che saranno date nei prossimi giorni a causa dell'emergenza Coronavirus, il Cagliari fa sapere di continuare ad allenarsi. Walter Zenga, nuovo allenatore dei sardi, tramite Instagram dedica un messaggio agli addetti ai lavori del club: "Tanti LAVORATORI devono continuare a portare il pane a casa e non possono scegliere di fermarsi. Per rispetto verso di loro e verso il nostro popolo, noi continuiamo ad allenarci in silenzio per preparare le prossime gare".