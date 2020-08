Cagliari, Zenga dopo la mancata conferma: "Avevo una clausola impossibile da raggiungere"

Walter Zenga commenta a caldo la scelta del Cagliari di non confermarlo. Ecco le sue parole a Sky: "È nel diritto di qualsiasi presidente farlo e se ha deciso così ha avuto buoni motivi per farlo. Io non ho niente da rimproverarmi. Era complicato fare di più. L'unico nostro difetto è stato quello di fare 10 minuti mettendoci in una posizione tranquilla. È stata un'esperienza che mi porterò con me. Forse ho commesso un errore, quello di aver accettato un contratto fino a giugno con una clausola (raggiungimento settimo posto) quasi impossibile da raggiungere".