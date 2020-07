Cagliari, Zenga e la situazione Cigarini "Sono cose che restano dentro lo spogliatoio"

Il tecnico del Cagliari, Walter Zenga, è intervenuto in conferenza stampa (virtuale) per presentare la sfida di domani contro il Sassuolo. Tra i temi toccati, anche quello legato alle assenze: "Qual è la situazione su Cigarini e Pellegrini? In serata darò i convocati e vedremo chi ci sarà. Perché non mi avete chiesto di Cigarini anche quando non giocava ma solo quando non è stato convocato? Vi dico che Oliva non lo vedremo per molte partite e che Pellegrini probabilmente ha finito il campionato".

La situazione con Cigarini è recuperabile?

"Sono cose che restano dentro lo spogliatoio, ma sottolineerei anche l'impegno di un Paloschi che anche se gioca poco, è sempre pronto a dare il suo contributo".

