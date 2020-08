Cagliari, Zenga: "È nel diritto del presidente non confermarmi. Non ho nulla da rimproverarmi"

Le dichiarazioni di Walter Zenga al termine di Milan-Cagliari 3-0.

L'avventura di Walter Zenga alla guida del Cagliari termina con una sconfitta, per 3-0 contro il Milan. Il tecnico rossoblù, intervenuto alla trasmissione Sky Calcio Club, è partito nelle sue dichiarazioni proprio dalla decisione del presidente Giulini di non confermarlo per la prossima stagione: "E' nel diritto di ogni presidente fare ciò che ritiene più opportuno per il bene della squadra.io non ho nulla da rimproverarmi, perché comunque in condizioni particolari sono riuscito a portare la squadra alla salvezza".

Cosa ti porti dentro di questa avventura?

"Passare due mesi e mezzo con un lockdown e ritrovare il 18 maggio la squadra reduce da 12 gare senza vittorie, non riuscire a fare settimane complete di allenamento, perdere determinati giocatori e non vedere la famiglia per un lungo periodo è un ‘esperienza che mi porterò dentro. I giocatori hanno fatto vedere delle potenzialità e spero che il prossimo anno le facciano vedere per portare il Cagliari dove il presidente spera".

Prima di chiudere l'intervista, si lascia andare ad una riflessione: "Forse ho fatto male ad accettare, perchè avevo una clausola nel contratto abbastanza impossibile ovvero di chiudere al settimo posto. Io sono fatto così".