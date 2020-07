Cagliari, Zenga si coccola i suoi: "Nainggolan un top player. E Joao Pedro non è stanco"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, il tecnico del Cagliari Walter Zenga si è soffermato - tra le altre cose - anche su Nainggolan e altri singoli: "Credo che dobbiamo pensare alla gara di domani, perché bisogna pensare ogni partita singolarmente. Radja è un top player, sta bene, sapeva già da prima della sfida contro l'Atalanta che avrebbe giocato 50-60 minuti, ma si è messo a disposizione come sempre".

Chi potrebbe far rifiatare Nainggolan tra le linee, tra Rog e Nandez? Come rivitalizzare Joao Pedro?

"Abbiamo anche Pereiro, che sta recuperando. Con l'Atalanta abbiamo messo Rog in quel ruolo, mentre Joao Pedro è determinante per noi: non è da rivitalizzare, se un giocatore partecipa sempre alle azioni da gol. Ma non c'è nessun problema, non è stanco: è giusto un po' acciaccato, ma niente di che".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Zenga