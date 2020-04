Cagliari, Zenga: "Sostituire Maran uno stimolo in più. Questo mese mi è servito tantissimo"

vedi letture

Arrivato sulla panchina del Cagliari lo scorso 3 marzo al posto dell’esonerato Maran, Walter Zenga non ha ancora fatto l'esordio causa la sospensione dei campionati per via dell’emergenza Coronavirus. A Sky Sport, il tecnico ha parlato anche di questo: "Questo mese qui ad Asseminello mi è servito tantissimo, perché mai come in questo momento conosco tutte le sfumature sia del centro sportivo, sia del club, sia dei giocatori. Ho avuto tutto il tempo a disposizione per studiarmi bene le caratteristiche dei miei giocatori, a livello tecnico e tattico, ma anche in merito a come reagiscono a determinate situazioni sia negative che positive".

Gli obiettivi da centrare? "Il fatto che io abbia sostituito un grandissimo allenatore come Maran è solo uno stimolo in più per poter cercare di fare le cose bene come lui le aveva iniziate. Rolando ha fatto un lavoro eccezionale, ho trovato un gruppo fantastico: lo ringrazio per quello che ha fatto e cerco di proseguire quello che lui ha iniziato".