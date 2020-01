Caicedo sempre pronto. Immobile e Lazio da record: i voti di TMW

© foto di www.imagephotoagency.it

Strakosha 6 - Nel primo tempo si fa trovare pronto in un paio di occasioni, anche se la Samp non ha certo creato molti pericoli dalle sue parti. Per il resto si limita a controllare. Non può niente sul gol del 5-1 di Linetty.

Patric 6 - Normale amministrazione per lo spagnolo che non deve certo fare gli straordinari contro l'attacco di una Samp uscita dalla partita dopo solo 20 minuti.

Acerbi 6,5 - Splendido il lancio per la rete del 3-0 di Immobile. Come al solito dirige alla grande il reparto arretrato biancoceleste, anche se il pomeriggio non è stato certo tra i più impegnativi. (Dal 66' Vavro 6 - Praticamente mai impegnato. Si limita ad amministrare il pallone insieme ai suoi compagni di reparto nel finale della partita).

Radu 6 - Non va mai in difficoltà contro l'attacco della Sampdoria ma è costretto a uscire dal campo per infortunio dopo pochi minuti dall'inizio della ripresa. (Dal 49' Bastos 7 - Entra e segna il gol del 4-0. Seconda rete consecutiva dopo quella in Coppa Italia contro la Cremonese).

Lazzari 6,5 - imprendibile sulla corsia di destra. Ha il merito di guadagnare il rigore che consente alla Lazio di raddoppiare nel primo tempo. Non va vicino al gol, gioca più per i compagni che per se stesso.

Milinkovic 6,5 - Prova non da incorniciare per il serbo che non entra nelle azioni dei gol. Non la sua migliore partita sotto il punto di vista della pericolosità ma in mezzo al campo è praticamente insuperabile.

Leiva 6,5 - Dà tanto sotto il punto di vista della geometria. Tocca tantissimi palloni e fornisce anche l'assist a Bastos per la rete del 4-0. Solita prova di sostanza per un punto fermo del centrocampo di Inzaghi.

Luis Alberto 7 - Colley gli nega la gioia del gol fermando la palla con la mano e concedendo in questo modo il secondo calcio di rigore di giornata ai biancocelesti. È in forma e si vede, dai suoi piedi partono sempre azioni molto pericolose. Gioca sul velluto.

Jony 6,5 - Gioca al posto dello squalificato Lulic e si mette in mostra con tante accelerazioni. Il suo processo di crescita continua senza sosta e Simone Inzaghi potrà contare su di lui nella seconda parte della stagione.

Immobile 8,5 - Nei primi 20 minuti segna due gol e propizia il vantaggio di Caicedo. Davvero immarcabile per la difesa della Samp. Nella ripresa arriva anche la tripletta: adesso sono 23 i gol in questa Serie A. Il record di Higuain è sempre più nel mirino.

Caicedo 7 - Sblocca il risultato dopo appena 6'. Poi si limita ad assistere Immobile fino al momento della sostituzione, quando Inzaghi lo fa rifiatare a risultato ormai acquisito. (Dal 59' Adekanye 6 - Propizia l'espulsione di Chabot che lo deve stendere commettendo fallo da ultimo uomo).