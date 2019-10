Cairo: "In Lega persi 10 anni. Serve ripartizione equilibrata dei diritti tv"

Intervistato in esclusiva da La Gazzetta dello Sport, Urbano Cairo ha affrontato alcuni temi riguardanti il futuro del calcio: "Dobbiamo tendere a un sistema equilibrato, in cui ci deve essere più competitività. Assurdo pensare alla super Champions, che renderebbe il calcio di pochi e poco meritocratico. Un primo grande passo potrebbe essere una diversa ripartizione dei diritti tv, renderla equilibrata come avviene in Premier. Infantino è una garanzia, ha a cuore il sistema, mentre Agnelli vuole aumentare il fatturato per competere con le grandi d'Europa. In Lega abbiamo perso 10 anni, si può fare molto di più per vendere il nostro prodotto soprattutto all'estero".