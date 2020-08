Cairo parla chiaro: "Belotti resta al Torino, non è in discussione. Izzo? Ha delle richieste"

"Belotti ce lo teniamo. Non è in discussione". E' categorico Urbano Cairo, presidente del Torino, parlando di mercato a La Stampa. "Izzo? Vediamo, ha molte richieste. A dirla tutta - prosegue Cairo - diversi nostri giocatori sono richiesti: se partirà qualcuno sapremo come sostituirlo. Intanto stiamo lavorando per l'acquisto di un play davanti alla difesa".

Qual è l'obiettivo del Torino per il prossimo campionato?

"È presto per parlarne: certo non la salvezza. Mettiamo Giampaolo nelle condizioni di lavorare al meglio, poi si vedrà".