Cairo plaude il suo Toro: "Primo tempo eccellente, poi l'abbiamo chiusa"

E' un Urbano Cairo soddisfatto quello dopo il successo rotondo di Brescia. Il presidente del Torino è stato intercettato dall'edizione odierna di Tuttosport subito dopo il 4-0 del "Rigamonti": "Buona partita dove si è fatto un primo tempo eccellente e poi la si è chiusa bene con i due gol di Berenguer. La squadra ha dimostrato compattezza, forza, voglia di vincere. Direi bene, tutto molto positivo. Mazzarri? Azzecca sempre le sostituzioni. Tendenzialmente al 90%. Berenguer? Stavolta molto bene. Ha qualità e velocità e di gol ne avrebbe fatto un altro se Tonali non lo avesse buttato giù. Adesso ogni partita bisogna giocarla con il tipo di concentrazione avuta con la Juve, quando non è arrivato il risultato. Qui invece è andata in maniera diversa e le prossime sfide le vogliamo così. Bisogna partire da lì. Il Toro attuale è una squadra con delle aggiunte rispetto allo scorso anno, quando raggiunse il quarto posto nel girone di ritorno. Questa è la realtà. Qualcuno non la vuole vedere, ma è la verità. Poi ovviamente bisogna fare i punti. Non basta aggrapparsi a quel quarto posto, quello che conta sono i punti che si fanno".