Calciatrice contro il Getafe: "Non è calcio, è vergogna". Il club e Antunes le rispondono

vedi letture

Il Getafe, rivelazione del calcio spagnolo ed europeo, non si distingue di certo per il gioco spettacolare. E una calciatrice, Eli Sarasola, lo ha voluto far sapere attraverso un tweet dopo la partita contro l'Ajax: "Quello del Getafe non è calcio, è una vergogna". Oltre 700 retweet e più di 4mila like. Affermazione che non è passata inosservata al club, che le ha risposto: "Grazie Eli, accettiamo la 'critica costruttiva' e continuiamo a lavorare con rispetto, umiltà e soprattutto rispettando le regole di questo bel gioco. Buona fortuna per la stagione!". A dar man forte al club Vitorino Antunes. Il portoghese è tesserato proprio dal Getafe, anche se non è stato inserito in lista UEFA: "Col calcio femminile in crescita e come professionista che sei cercando di essere rispettata dovresti imparare a rispettare e commentare in modo rispettoso! Il calcio è molto più che toccar palla. È un gioco di strategia e ognuno gioca con le sue armi".