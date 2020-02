© foto di Michele Castellani

Lutto nel mondo del calcio: nella giornata di oggi si è infatti spento Luciano Gaucci, storico nome del pallone italiano e non soltanto. L'imprenditore romano, classe '38, dopo gli esordi nel mondo dello sport con l'ippica, è stato presidente del Perugia per tredici anni, in quello che può a tutti gli effetti considerarsi un ciclo d'oro per gli umbri. Da anni si era trasferito a Santo Domingo, dove è venuto a mancare oggi pomeriggio, per via di alcune vicende giudiziarie in Italia, dove però ha potuto fare ritorno a partire dal 2009, dopo aver patteggiato la pena di tre anni per bancarotta fraudolenta.

Alla sua famiglia vanno le più sentite condoglianze dalla redazione di TMW.